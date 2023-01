Cu cat s-au scumpit benzina si motorina in Sibiu, dupa eliminarea compensarii

Eliminarea compensarii de 50 de bani a litrului de carburant incepand cu 1 ianuarie 2023 a dus la cresterea pretului benzinei si motorinei. Majorarea nu a fost egala cu suma compensata in ultimele sase luni ale anului trecut, deoarece tot incepand cu 1 ianuarie a scazut acciza pentru carburanti. In benzinariile din Sibiu, scumpirile au fost, in medie, de 36 de bani pentru litrul de benzina si 38 de bani pentru motorina. De exemplu, la un lant cunoscut de benzinarii, in 31 ... citeste toata stirea