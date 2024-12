Cu ce ne indulcim de Craciun? Cozonacul de casa, un lux

In preajma sarbatorilor de iarnaunele dintre cele mai cautate preparate de pe masa de Craciun sunt dulciurile. In functie de timp si pricepere alegem daca sa pregatim prajiturile si cozonacii dupa reteta clasica a bunicii sau sa le cumparam gata facute.La doar un clik distanta gasim destule persoane care fac prajituri pentru toate gusturile, torturi sofisticate, cozonaci pufosi care iti aduc aminte de gustul copilariei si clasicele prajituri asortate. Preturile variaza in functie de preparat ... citește toată știrea