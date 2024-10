Cubul lui Geoana de pe Mihai Viteazu, "putin" vandalizat

Bulevardul Mihai Viteazu este, am putea spune, cel mai solicitat loc de expunere electorala al Sibiului. Are trotuare largi si panouri publicitare mari si nu prea mari. De ceva vreme, a fost populat (sau invadat) cu reclame electorale (ca nu-i putem spune inca "publicvitate electorala") si puncte de strans semnaturi ale aproape tuturor candidatilor importanti la presedintie sau la un loc in Parlament. Avem aici: PNL cu sau fara Ciuca. Avem Ciolacu. Avem Calin Georgescu, avem Ariton (mai nou). ... citește toată știrea