"Cultul Sfantului Ierarh Andrei Saguna" - manifestare aniversara;la Avrig

Joia trecuta, Liceul Teoretic "Gheorghe Lazar" din Avrig a fost gazda evenimentului "Cultul Sfantului Ierarh Andrei Saguna in timp", organizat in parteneriat cu Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sibiului. Activitatile desfasurate la institutia de invatamant din Avrig sunt incluse in programul manifestarilor "Zilele Saguniene", organizate de Mitropolia Ardealului, prin care se marcheaza implinirea a unsprezece ani de la canonizarea Sfantului Ierarh Andrei Saguna.Prima activitate din cadrul ... citeste toata stirea