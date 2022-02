Cum a ajutat agentul Bond la prinderea unui suspect de furt calificat, la Sibiu FOTO

Politia Judeteana Sibiu are in dotare un caine de urma ce poarta numele celebrului spion "007". La fel ca in filme, tizul canin al lui Bond ajuta la rezolvarea unor cazuri, in principal de furturi si prinderea faptasilor. Un astfel de caz a fost rezolvat cu ajutorul lui Bond in cursul zilei de joi, 17 februarie, in urma unei reclamatii venita din partea reprezentantilor unei societati comerciale din comuna Mihaileni - Sibiu. Cazul a fost preluat de Sectia de Politie Rurala Agnita. In cursul ... citeste toata stirea