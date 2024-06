Cum a aratat weekendul pe drumurile sibiene: cu alcool la volan

In weekendul ce a trecut, politistii rutieri sibieni au constatat, pe drumurile din judet, nu mai putin de zece infractiuni la regimul circulatiei. Au fost retinute, in total, 45 de permise de conducere, au fost retrase 26 de certificate de inmatriculare si au fost aplicate peste 580 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 205.000 de lei. Cele mai multe infractiuni constatate au fost cele de conducere sub influenta alcoolului.19 ani, fara permis, cu motorul neinmatriculat, dar umbla pe ... citește toată știrea