Cum a murit pacienta lauza internata la Spitalul Judetean

Reprezentantii SCJU au transmis, luni, mai multe prezizari legate de cazul femeii care a decedat in noaptea de 5 spre 6 aprilie. In comunicatul transmis de unitatea medicala se arata ca: "In legatura cu pacienta lauza, in varsta de 32 de ani, care a decedat in noaptea de 5 spre 6 aprilie, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, transmitem urmatoarele: Pacienta in varsta de 32 de ani, lauza, care a nascut in urma cu o saptamana la alta unitate sanitara, s-a prezentat joi, 4 aprilie, in ... citește toată știrea