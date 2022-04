Cum circuli corect in sensul giratoriu din Piata Unirii? Au fost refacute marcajele

La propunerea politistilor din cadrul Biroului Rutier Sibiu, Primaria Municipiului SIBIU a refacut marcajele rutiere in zona sensului giratoriu situat in Piata Unirii, scopul fiind acela de a elimina punctul de conflict care exista la schimbarea benzilor de deplasare pentru intrarea in Parcarea Cazarma '90.Astfel, pe sectorul de drum Piata Unirii - strada Andrei Saguna, conducatorii auto care se deplaseaza dinspre Bulevardul Corneliu Coposu si intentioneaza sa circule catre Bulevardul ... citeste toata stirea