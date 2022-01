Cum curg secundele dintre viata si moarte: pacient salvat de echipajul SMURD Sibiu

O viata salvata valoreaza enorm pentru fiecare echipaj trimis la un caz unde o persoana se zbate pentru a trai. Reprezentantii ISU Sibiu au facut public unul dintre sutele de cazuri medicale fericite unde secundele importante au fost valorificate iar lupta cu moartea a fost castigata.S-a intamplat in 6 ianuarie, in jurul orei 12.00. Un apel pe numarul de urgenta 112, striga cu panica si teama ca un barbat se afla cazut si inconstient in curtea unui imobil din municipiul Sibiu.Mobilizarea a ... citeste toata stirea