Cum era "cantat" Nicolae Ceausescu, in Sibiu, de ziua lui: osanale si mese tovarasesti

Ziua de 26 ianuarie a ramas in memoria celor care au trait in perioada comunista drept momentul aniversar in care presedintelui Nicolae Ceausescu i se inchinau ode, laude grosolane si i se transmiteau mesaje din care razbateau slugarnicia, de multe ori ele fiind redactate intr-o nota deliranta. Pe langa spectacolele transmise la televiziune, demne de dictaturile consacrate, "intaiul carmaci" era omagiat si in presa nationala si in cea locala, tonul fiind dat de la Bucuresti. Urarile ... citește toată știrea