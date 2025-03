Cum isi gestioneaza Directia Silvica masa lemnoasa

Directia Silvica Sibiu efectueaza in aceste zile, in cele opt ocoale silvice pe care le administreaza, lucrari de punere in valoare a masei lemnoase, prin care se asigura gestionarea eficienta a lemului."Lucrari de punere in valoare a masei lemnoase la Directia Silvica Sibiu, prin care resursa de lemn este gestionata sustenabil, contribuind si la dezvoltarea economica locala.Directia Silvica Sibiu administreaza, in total, prin cele opt ocoale silvice, 113.748 hectare de paduri, din care 61. ... citește toată știrea