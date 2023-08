Tanarul de 23 de ani care a fost ucis sambata noaptea de un barbat de 68 de ani, in Sibiu, a intrat intr-un bloc si a agresat cinci persoane. Cel acuzat de crima a iesit din apartament nervos si i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii, apoi cu o platbanda dintr-o banca din apropiere.Prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, a transmis, luni, ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea barbatului in varsta de 68 ani din ... citeste toata stirea