Cum sa circuli in siguranta, pe zapada. Ce ne sfatuiesc politistii

Zapada cazuta in ultimele ore aduce cu ea si conditii deosebite de trafic. Politistii vin catre conducatorii auto si catre pietoni cu cateva sfaturi pentru a nu avea parte de evenimete rutiere nedorite.In prezent, traficul rutier in judetul Sibiu se desfasoara in conditii de iarna, fara a se inregistra blocaje sau restrictionari ale circulatiei."Stimati conducatori auto, informati-va cu privire la conditiile meteo din zonele in care urmeaza sa va deplasati si echipati-va masina ... citește toată știrea