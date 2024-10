Cum scapam de fraudele din online. Vizati sunt cei de peste 50 de ani

Recent, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Inspectoratul de Politie Sibiu s-a discutat despre problema fraudelor informatice.Potrivit IPJ Sibiu, in decursul anului 2023, la finalul primului semestru, in judetul Sibiu, se aflau in lucru aproximativ 353 de dosare penale cu astfel de spete.La finalul primul semestru din 2024 se afla in lucru 595 de dosare penale. De aici putem observa o diferenta de 242 dosare penale. Prejudiciul variaza de la caz la caz, intre 10.000 lei si 90. ... citește toată știrea