Cum se vede Sibiul in miscare, tema unui concurs de fotografie

Cu prilejul Saptamanii Europene a Mobilitatii, organizatorii evenimentului au lansat un concurs de fotografie adresat tuturor celor pasionati de aceasta arta.Potrivit unui anunt al Primariei Sibiu, "Primaria Sibiu impreuna cu partenerii sai a inscris si in acest an Sibiul in campania Saptamana Europeana a Mobilitatii initiata de Comisia Europeana si care se desfasoara in perioada 16-22 septembrie.Printre mai multe actiuni pregatite pentru cei care doresc sa participe si sa marcheze ... citește toată știrea