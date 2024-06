Cum vad sibienii votul de duminica: multumiti, nemultumiti, in niciun caz surprinsi

Sibiul nu a furnizat surprize de proportii in privinta alegerilor pentru Primaria municipiului resedinta de judet si a Consiliului Judetean. Atat primarul Astrid Fodor, cat si presedinta CJ, Daniela Cimpean au obtinut un nou mandat, existand cateva rezultate neasteptate in judet, unde unii primari, cotati cu prima sansa, au pierdut. Daca fotoliile de primar si presedinte la CJ Sibiu raman ocupate de acelasi persoane, in componenta celor doua legislative se vor produce modificari, insa nu unele ... citește toată știrea