Cunoscut in intreaga lume, solistul Razvan Popovici concerteaza la Sala Thalia

Sibienii sunt invitati, joi, la Filarmonica de Stat, la un concert simfonic sustinut, alaturi de Orchestra Filarmonicii, de solistul Razvan Popovici la viola.Sub bagheta dirijorului Valentin Doni, acesta va interpreta Edward Elgar - Concertul pentru violoncel si orchestra in mi minor, op.85 (aranjat pentru viola de Lionel Tertis) si Aleksandr Borodin - Simfonia a II-a in si minor."Cunoscut in ipostaza de director executiv al Festivalului SoNoRo, Razvan Popovici a studiat la Salzburg, Paris ... citește toată știrea