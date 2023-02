Cursa aeriana Sibiu - Madrid va fi suspendata pe perioada verii

Wizz Air va suspenda in a doua jumatate a lunii martie 2023 cinci rute spre si dinspre aeroporturile din Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi si Sibiu. Astfel, din Sibiu, compania aeriana suspenda cursa Sibiu - Madrid, care era operata cu o frecventa de doua zboruri pe saptamana. Conform datelor din sistemul de rezervari analizate de BOARDINGPASS, Wizz Air nu va opera aceasta ruta in perioada 24 martie - 30 octombrie 2023.Ruta Bucuresti - Ancona, inaugurata de compania low-cost in 3 ianuarie 2023, va ... citeste toata stirea