Cursuri de dansuri populare, romanesti si sasesti, la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA, unul dintre cele mai mari muzee in aer liber din Europa, pastreaza si duce mai departe traditiile si obiceiurile poporului roman, aici vizitatorii putand petrece cateva ore de relaxare in mediul satului de altadata.Pe langa atelierele mestesugaresti, la care cei prezenti pot participa, aici se mai organizeaza si cursuri de dans, ideale pentru cei care doresc sa descopere si sa inteleaga primii pasi in arta dansului popular romanesc si sasesc. Incepand cu 8 martie, aici se vor ... citește toată știrea