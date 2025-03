Cyber Aegis: echipa din Sibiu care revolutioneaza educatia digitala pentru copii

Ultimele saptamani au fost o adevarata provocare pentru echipa Cyber Aegis din Sibiu. Impartind timpul intre orele de somn si un ritm alert de munca, membrii echipei au reusit sa depaseasca orice limita si sa isi aduca ideea inovatoare la viata. Cu doar 5 ore de somn in 4 zile, au reusit sa puna bazele unei platforme educationale care va ajuta copiii sa navigheze in siguranta in lumea digitala. Munca lor asidua a dat roade si au fost selectati pentru a intra in programul de mentorat Innovation ... citește toată știrea