Daca esti elev din cartier, ce nevoie mai ai de masina sau autobuz?

Despre autobuzele de pe traseele scolare si faptul ca ele circula mai mult goale in timp ce traficul este in continuare sufocat de masini care transporta copii la scoala, am scris in articolul "Cum sa NU folosesti autobuzul pentru elevi doar de dragul de a ti-i duce cu masina". Impactul la public a fost consistent, avand in vedere actualitatea subiectului iar replicile adeptilor mersului cu masina la scoala nu au intarziat sa apara.In general atitudinea a fost cea, ca sa spunem asa, pe linia ... citește toată știrea