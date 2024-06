Daca folositi autobuzul 15, tineti cont de modificarile traseului

Sibienii care folosesc mijloacele de transport in comun ale Tursib trebuie sa tina cont de o noua modificare: traseul autobuzului 15 se va modifica, incepand de luni, ca urmare a lucrarilor ce se executa pe strada Alexandru Vlahuta. Autobuzele nu vor mai opri in statiile de pe Calea Dumbravii, urmand a face stationare in cea din fata Salii Transilvania, spre Valea Aurie."Va informam ca incepand de luni, 10 iunie 2024 si pana la terminarea lucrarilor se va ... citește toată știrea