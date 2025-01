Daca-i petrol, spune-i titei, daca-s barbati, nu le zi femei!

Daca am urat ceva pe langa ipocrizia si ticalosia unor politicieni, am urat acea limbarita de lemn si arta de a nu spune nimic in discursuri adormitoare. Cred ca nu a fost investire in functie publica lasata de Dumnezeu fara un discurs plictisitor, din care nu am inteles exact ce avea de gand sa faca ocupantul fotoliului oficial. Auzim vorbindu-se intr-o inflatie de clisee penibile despre parteneriate strategice, relatii bilaterale, propasirea neamului, revitalizarea economiei si alte cele fara ... citește toată știrea