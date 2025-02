Daca Pisa are Turnul Inclinat, noi avem statuia tot mai inclinata a lui Nicolae Bretan

Mai punem la socoteala Rusii (satul) cu turnul bisericii evanghelice, dar nu il includem aici ca nu facem acum un inventar al chestiilor inclinate mai cunoscute sau mai anonime din judet. Nici bustul lui Nicolae Bretan, fost in Piata Unirii, acum mutat disciplinar pe str. Nicolae Iorga nu ne-ar fi interesat prea mult, daca el nu s-ar inclina mai ceva ca Turnul din Pisa pomenit in titlu. Chiar daca am mai abordat subiectul, putem spune ca am aflat noutati despre legatura acestui personaj cu ... citește toată știrea