Daca sunt Rusaliile, e "Hora de la Rusca", la Sebesu de Jos

Primaria Turnu Rosu si Consiliul Local Turnu Rosu organizeaza - conform traditiei - in prima zi de Rusalii, duminica, 23 iunie, o noua editie a Festivalului "Hora de la Rusca"."Legatura noastra cu traditia si cultura romaneasca va scrie o noua fila de istorie si in acest an, la Sebesu de Jos", transmit oficialitatile din comuna sibiana.La eveniment vor participa Ansamblul "Hora de la Rusca", Ansamblul "IA de la Turnu Rosu", Anamblul Folcloric "Dorulet" Racovita, Formatia instrumentala ... citește toată știrea