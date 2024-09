Daca tot ai permisul suspendat, bei ceva si te urci la volan

Politistii sibieni au avut, miercuri, o zi plina. Au depistat in trafic mai multi conducatori auto aflati sub influenta alcoolului si au retinut doi suspecti intr-un caz de talharie."La data de 18 septembrie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Medias au retinut doi tineri, ambii in varsta de 17 ani, medieseni, cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Cei doi sunt banuiti ca, la data de 5 septembrie, in jurul orei ... citește toată știrea