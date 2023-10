Universul fascinant al lautarilor este prezentat la Astra Film Festival 30 in cadrul unei expozitii inedite intitulata "Dadestar chaveste"/ "Din tata in fiu", semnata de fotograful Iulian Ignat. Expozitia va fi inaugurata marti, 17 octombrie, incepand cu ora 16:00, in foaierul lateral al Salii Thalia, prin lansarea unui album, cu acelasi nume, in prezenta autorului. Invitat special este fotograful francez domiciliat in Sibiu Louis Guermond. Expozitia poate fi vizitata in perioada 15-21 ... citeste toata stirea