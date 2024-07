Dansul Corbilor, editia 2024. Evenimentul de gala are loc vineri, 5 iulie, la Rosia

Dansul Corbilor, cel mai important eveniment organizat anual de Asociatia Elijah, a programat spectacolul - eveniment pentru ziua de vineri, 5 iulie, incepand cu ora 18, in curtea Caminului Cultural din comuna Rosia. Alaturi de programul muzical, in cadrul evenimentului vor fi prezentate mai multe cazuri sociale aflate in grija Asociatiei Elijah, familii greu incercate, care au reusit, insa, cu sprijinul asociatiei, sa depaseasca problemele si sa le ofere un viitor mai bun copiilor.Peste 200 ... citește toată știrea