"Dansul - patrimoniul intangibil european in miscare", expozitie interactiva in Muzeul ASTRA

Marti, de la ora 17:30, in Muzeul ASTRA, Sala Atelier din Pavilionul Muzeal Multicultural, va avea loc expozitia Dansul - patrimoniul intangibil european in miscare. Accentul se va pune in special pe diversitatea dansurilor din mai multe culturi. Astfel, muzeul a venit cu propunerea unei metode facile prin organizarea unei expozitii temporare si interactive.In cadrul expozitiei vor fi puse in valoare diferite dansuri prin intermediul unor panouri descriptive si a materialelor audio-video. ... citește toată știrea