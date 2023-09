SOS Satele Copiilor Romania a sarbatorit 30 de ani de activitate in Romania si 30 de ani de implicare in vietile copiilor din judetul Sibiu, printr-un eveniment special, Garden Party, organizat pe 5 septembrie in Satul SOS Cisnadie.Evenimentul a adus aproape copiii si tinerii din programele SOS, fosti beneficiari, specialisti SOS, reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene, institutii de protectia copilului si asistenta sociala, companii partenere. Printre participantii prezenti la ... citeste toata stirea