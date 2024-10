De ce bate pasul pe loc campania de sterilizare a cainilor, demarata de Primarie

In luna august, Primaria anunta demararea unei ample campanii de sterilizare a cainilor din municipiul Sibiu. Prin aceasta actiune, institutia edilitara isi propunea sa sterilizeze 500 de patrupede, proprietarii trebuind sa prezinte mai multe documente in vederea acceptarii in program. Demersul nu s-a bucurat de mare succes in randul sibienilor, in doua luni fiind inregistrate doar 3 cereri. Cu toate acestea, Asociatia Animal Life a reusit sterilizarea gratuita a peste 1.000 de caini, in ... citește toată știrea