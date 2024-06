De ce se inunda parcarea de pe strada Paraul Sarat din Ocna Sibiului

Un locuitor din Ocna Sibiului ne-a trimis pe adresa redactiei o sesizare dupa ploaia de marti. Textul sau este insotit si de o fotografie:"Fotografia este facuta in urma cu cateva minute pe str. Paraul Sarat, aflata in imediata apropiere a statiunii. Situatia se repeta de fiecare data cand sunt ploi abundente si autoritatile locale nu iau masuri in aceasta privinta".Contactat de Tribuna, primarul Claudiu Predescu a explicat care este situatia: "Este vorba despre parcarea situata pe str. ... citește toată știrea