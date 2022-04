De ce se simt sibienii in pericol in orasul cu imagine idilica VIDEO

In municipiul Sibiu tot mai multi localnici se arata revoltati de modul haotic in care se circula pe sosele: masini care nu respecta culoarea rosie a semaforului, vitezomani, plimbari pe capota masinii, incidente rutiere dese in preajma scolilor etc.. Marturiile din mediul online sunt doar o parte din semnalele de alarma trase de localnici. Cum este si reactia unui medic sibian dupa ce a asistat la un accident rutier in urma caruia o adolescenta a intrat in coma."O fata tanara care mergea spre ... citeste toata stirea