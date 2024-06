De Inaltarea Domnului, avrigenii sunt indrumati sa imbrace costumul popular

"Impreuna de Inaltare in costume populare" este un proiect derulat in Avrig, la initiativa Parohiei Ortodoxe nr. 1 din localitate. Anul acesta, manifestarea a ajuns la cea de-a treia editie si se va desfasura, in premiera, la Casa de Cultura a orasului Avrig.Avrigenii si oaspetii acestora sunt asteptati joi, incepand cu ora 16, la Casa de Cultura, pentru a asista la spectacolul cultural - artistic prilejuit de Praznicul Inaltarii Domnului si comemorarea Zilei Eroilor Neamului. ... citește toată știrea