De la Consiliul Local Porumbacu de Jos, in arest, din cauza unui excavator furat

Doi consilieri locali din Porucmbacu de Jos, Adrian-Nelu Malanga si Mirel-Mihai Stoica, au fost arestati preventiv, iar fratele viceprimarului comunei a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei trei sunt cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Ei sunt banuiti ca, in data de 10 iunie, ar fi sustras un excavator pe senile de pe raza localitatii Scoreiu.Marti, 12 iulie, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Avrig au admis