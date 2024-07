De luni, Milea intra in reparatii. Lucrarile dureaza 45 de zile

Primaria Municipiului Sibiu a anuntat ca vor avea loc "reparatii ample" pe bd. Vasile Milea, cu incepere de luni, 8 iulie, "Lucrarile sunt necesare deoarece, in urma lucrarilor efectuate la retelele de apa si gaz in 2022, au survenit anumite tasari in zonele in care s-a lucrat, starea carosabilului nefiind corespunzatoare in prezent", se arata in comunicatul emis de catre institutie.Astfel, timp de 45 de zile se vor executa lucrari: pe tronsonul dintre Calea Dumbravii si str. V. Aaron, unde ... citește toată știrea