De marti avem cinci statii noi pentru autobuzele Tursib

Tursib a anuntat ca incepand de marti, se modifica programele de circulatie a autobuzelor si in plus, a infiintat cinci statii noi. Masurile au fost luate in urma solicitarilor primite de la sibieni. Modificarile vor intra in vigoare incepand de marti, 25 iunie si sunt independente de programul de Rusalii, care ramane valabil conform programului anterior modificarilor. Totodata, datorita multiplelor evenimente culturale si artistice din zona Muzeului Astra se vor prelungi toate semicursele de ... citește toată știrea