Suntem in plina asteptare a praznicului Inaltarii Sfintei Cruci si cred ca nu se putea Evanghelie mai bine tocmita in asteptarea aceasta decat convorbirea Mantuitorului cu Nicodim, ucenicul cel de taina. Care nu era un oarecare, de vreme ce documente de epoca il enumera, alaturi de Iosif din Arimateea ca fiind un fruntas al lumii aceleia, atat de departe si atat de uitate. Vor fi fost poate mai multi ca el, oameni avuti cu evlavie, dar a ramas numai el in vesnicie amintit pentru ca stie sa ... citeste toata stirea