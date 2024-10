De ziua Mondiala a Educatiei, elevii merituosi din Talmaciu au fost premiati de Primarie

Sambata, 5 octombrie, in intreaga lume s-a sarbatorit Ziua Educatiei (Ziua Cadrelor Didactice). In aceasta zi importanta, incepand din anul 1994, oamenii din toata lumea celebreaza munca cadrelor didactice.La Talmaciu, Ziua Mondiala a Educatiei a fost marcata printr-o festivitate in cadrul careia Primaria Talmaciu a acordat diplome de recunostinta si premii elevilor de la institutia de invatamant din oras ce au obtinut rezultate deosebite, performante la olimpiade nationale si competitii ... citește toată știrea