Dealerii de etnobotanice din Sibiu si localitatile limitrofe, retinuti

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii DIICOT Sibiu, au efectuat luni doua perchezitii domiciliare in judetul Sibiu, la persoane banuite de efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive.Politistii specializati in crima organizata, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea DIICOT Sibiu, au documentat activitatea ... citeste toata stirea