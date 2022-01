Deficit de forta de munca in domeniul IT in Romania. Care sunt posturile cel mai greu de ocupat

Daca anul trecut Romania inregistra un deficit de forta de munca in domeniul IT de 15.000 de profesionisti, in 2022, deficitul a crescut la 25.000 de oameni. Se pare ca, problema nu este doar in Romania, ci la nivel global. Doar in Europa, se estimeaza o lipsa de 500.000 de profesionisti in domeniul tech pana in anul 2025, conform Ancai Giurca, Managing Partner la Loginro, intr-un interviu acordat pentru Economica.net.Ana Giurca, Managing Partner la Loginro: Motivele tin de dimensiunea ... citeste toata stirea