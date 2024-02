Delegatie AFT participanta la Transnational Project Meeting - TPM

O delegatie a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu a participat la cea de-a cincea intalnire transnationala (Transnational Project Meeting - TPM) si la cea de-a doua activitate de predare-invatare-instruire (Learning, Teaching, Training - LTT) din cadrul proiectului "Educarea si Instruirea Interdisciplinara in cadrul Razboiului Hibrid" (Interdisciplinary Education And Training On Hybrid Warfare).Activitatea, organizata de Academia Fortelor Armate "General Milan Rastislav ... citește toată știrea