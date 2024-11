Departamentul de stat al SUA anunta ridicarea vizelor pentru romani, incepand cu anul 2025

Decizia de ridicare a vizelor pentru cetatenii romani a fost anuntata. Departamentul de stat al SUA spune ca Romania a indeplinit criteriile necesare pentru accederea in Programul Visa Waiver, ceea ce va permite cetatenilor romani sa calatoreasca in Statele Unite fara viza.Aceasta mult asteptata veste vine dupa ce Romania a inregistrat o rata de refuz a vizelor sub pragul de 3%. Programul Visa Waiver, la care sunt eligibile doar tarile ce ... citește toată știrea