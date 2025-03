Descinderi in Bucuresti, Sibiu si alte noua judete: Grup infractional destructurat

Politistii fac 26 de perchezitii in zece judete si in municipiul Bucuresti la o grupare suspectata de inselaciune si spalare a banilor. Suspectii sunt acuzati ca ar fi creat circuite fictive de reciclare a deseurilor de ambalaje.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au pus in aplicare 26 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Dambovita, Mures, ... citește toată știrea