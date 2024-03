Despre iertare, tristetea care ne face fatarnici si inima noastra (Matei 6. 14-21)

Suntem in miezul a ceea ce numim a fi Predica de pe Munte. Textul care a schimbat si schimba inca mii de vieti. Cea mai de pret dintre invataturile Mantuitorului Iisus Hristos ajunge la noi sub forma a cestor versete, stralucite raze de text care ne anima sufletele in cautarea mantuirii. Asa este de exemplu splendida insirare a Fericirilor (Matei 5. 12) ori induiosatoarea rugaciune numita de noi, toti, Tatal Nostru (Matei 6. 8-13). Pentru a caror intelegere e nevoie de smerenie fericita si ... citește toată știrea