Dezbateri academice interactive cu Scott Eric Eastman, la AFT

In cadrul Cercului stiintific de limba engleza, condus de lect.univ.dr. Daniela-Elena Duralia, a revenit, ca invitat printre studentii Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, Scott Eric Eastman, profesorul american care a desfasurat activitati de cercetare si predare in cadrul unor universitati din Romania, SUA si Marea Britanie. Formatorul american i-a antrenat pe studenti in conversatii pe o serie de concepte de actualitate, discutate deja sau care urmeaza sa fie discutate ... citește toată știrea