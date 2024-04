Dezbateri de idei si prezentari de carte, la sarbatoarea cotidianului TRIBUNA (1)

Vineri, 12 aprilie, singurul cotidian din judetul Sibiu a aniversat 140 de ani de la aparitia primului numar in 14 aprilie 1884 (stilul vechi), o data simbol pe care TRIBUNA o respecta - in fiecare an - amintind cititorilor atat de misiunea fondatorilor si programul initial al publicatiei, cat si de marile evenimente ale zilei.Centrul Cultural Tribuna - inaugurat in 15 ianuarie a.c. de Ziua Culturii Nationale - a gazduit o manifestare istorica, sala de conferinte "Ioan Slavici" dovedindu-se ... citește toată știrea