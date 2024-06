Dezinsectie impotriva tantarilor, inclusiv in cimitir si la Zoo

Municipalitatea anunta o noua campanie de dezinsectie impotriva tantarilor, pentru perioada 1-5 iulie.Vor fi vizate toate zonele orasului, inclusiv Cimitirul municipal si Gradina zoologica. Potrivit unui comunicat transimis de Primaria Sibiu, "In perioada 1-5 iulie, Serviciul Public Salubrizare, Protectia Mediului si Administrarea Domeniului Public va desfasura in Sibiu cea de a doua campanie din acest an pentru combaterea tantarilor. Firma contractata, societatea comerciala DD CHIM SRL, va ... citește toată știrea