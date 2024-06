Unitatea Administrativ teritoriala Ocna Sibiului in parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Sibiu, a implementat in perioada 09.02.2018 - 30.06.2024, proiectul Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea balneo-climaterica Ocna Sibiului, SMIS 115563.Valoarea totata a proiectului este 21.118.917,76 lei.Proiectul a fost cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Regional 2014-2020 - POR/2017/7/7.1/2 - al Uniunii Europene, care este ... citește toată știrea