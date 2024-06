Dezvoltarea turismului trebuie sa fie o prioritate pentru Consiliul Judetean Sibiu

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea: "Bogdan Trif a facut performanta in perioada in care a fost ministru al Turismului. Este ministrul care a introdus tichetele (vouchere) de vacanta."Cinci dintre cele mai importante realizari ale mele din perioada in care am fost ministru al Turismului:1. Am introdus voucherele de vacanta (tichetele turistice). Dupa ce, in 2020, guvernarea de "dreapta" le-a eliminat, le-am reintrodus cand am revenit la guvernare, ... citește toată știrea